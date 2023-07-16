«Попросили общаться на государственном». Андрей Ярмоленко признался, почему перешел на украинский язык 16 июля, 12:30 Андрей Ярмоленко (Фото:ФК Динамо Киев)

Андрей Ярмоленко, который недавно вернулся в киевское Динамо, рассказал о своих детях, которые не приехали вместе с ним в Украину.

Футболист сказал, что его дети попросили разговаривать с ними только на украинском языке.

«Конечно, они скучают. Конечно, они хотят вернуться в Украину, хотят съездить в Чернигов к бабушке, дедушке, но надо им объяснять, что сейчас творится у нас в стране и кто это творит.

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А то, что мои дети сами попросили меня общаться с ними на украинском, то это так. Сейчас со своими детьми я общаюсь исключительно на украинском языке.

Камень можно и в меня бросить. Почему я не делал этого раньше? Я не понимаю. Нужно было делать это раньше", — сказал Ярмоленко, передает Динамо.

Ранее Андрей Ярмоленко назвал условие, при котором покинет Динамо Киев.

Также игрок киевлян оценил шансы своего перехода в состав донецкого Шахтера.