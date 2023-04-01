А Криштиану это видел? Форму какой сборной носят дети Роналду — фото 1 апреля, 15:47 Роналду с семьей (Фото:Криштиану Роналду via Instagram)

Невеста Криштиану Роналду опубликовала в соцсетях серию фотографий, которую назвала «Моя жизнь».



На снимках Джорджины Родригес в Instagram можно увидеть детей, которые одеты в футболки сборной Бразилии. Интересно, что сама Джорджина родилась в Аргентине, а Криштиану — из Португалии. Почему его дети в бразильской форме — загадка.

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«Моя жизнь» Джорджины Родригес:

Фото: instagram.com/georginagio

Фото: instagram.com/georginagio

Фото: instagram.com/georginagio

Фото: instagram.com/georginagio

Фото: instagram.com/georginagio

Криштиану и Джорджина воспитывают пятерых детей: Криштиану-младший (2010 года рождения), близнецы Матео и Ева (2017), Алана Мартина (2017), Белла Эсмеральда (2022). Надо уточнить, что Криштиану-младший, а также Матео и Ева родились от суррогатных матерей. Алану Мартину и Беллу Эсмеральду родила Джорджина. В апреле 2022 года в семье Криштиану и Джорджины произошло горе. Из двойни выжила только девочка, а их новорожденный сын умер.

Напомним, что сейчас семья футболиста проживает в Саудовской Аравии. Криштиану Роналду подписал с клубом Аль-Наср контракт до июня 2025 года.

Кстати, недавно форвард киевского Динамо Жерсон Родригес, на правах аренды выступающий за аравийскую команду Аль-Вахда, сделал подарок Криштиану Роналду после матча национальных сборных.