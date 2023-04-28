Дэвид Бекхэм серьезно болен. Стало известно о странном поведении легендарного футболиста 28 апреля, 21:11 Дэвид Бекхэм (Фото:davidbeckham/Instagram)

Звезда сборной Англии и Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм рассказал, что у него обсессивно-компульсивное расстройство.



Это заболевание, которое характеризуется наличием навязчивых мыслей, оказывающих значительное влияние на повседневную жизнь человека.

Бекхэм признался, что из-за болезни он по несколько часов в день проводит за уборкой в доме.

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«Когда все уже спят, то я обхожу дом, включаю свет на нужный режим, проверяю, везде ли чисто.

Я ненавижу спускаться по утрам и видеть грязные чашки и тарелки.

Я обрезаю свечной воск, чищу подсвечник. Это мое самое ненавистное и любимое занятие — вытирать следы от дыма внутри свечи. Я знаю, это странно.

Я очень хорошо везде убираю, но не уверен, что моя жена действительно ценит это.

Все должно находиться на своем месте и по парам. Я ставлю банки с напитками в холодильник, а если их слишком много, то перекладываю их все в другое место. Все должно быть идеально", — цитирует Бекхэма The Guardian.

Ранее мы писали, что футболист сборной Украины перешел в клуб Бекхэма.