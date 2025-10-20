«Шлю тебе много любви». Дэвид Бекхэм поздравил жену Зинченко с юбилеем — видео

20 октября, 20:09
Зинченко с женой (Фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Сегодня, 20 октября, жене футболиста сборной Украины Александра Зинченко Владе исполнилось 30 лет.

Муж, друзья и родители подготовили для Влады интересный сюрприз. Они смонтировали 20-минутный ролик, кульминацией которого стало личное поздравление с юбилеем от легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма.

«Привет, Влада, это Дэвид Бекхэм. Я хотел отправить тебе сообщение, потому что слышал, что у тебя 30-й день рождения. Уверен, у тебя будет невероятный день с твоим мужем и всей семьей. Шлю тебе много любви и поздравляю с 30-м днем рождения!» — сказал Бекхэм.

«Икона, футбольная легенда, на которой я выросла, и просто культовая личность», — прокомментировала видео от Бекхэма Влада.

Александр и Влада поженились в 2020 году. Пара воспитывает двоих детей. Старшая дочь Ева родилась в августе 2021 года, младшая Лея — в августе 2023 года.

Напомним, в нынешнем сезоне Зинченко выступает на правах аренды за Ноттингем Форест, который недавно уволил тренера.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол Дэвид Бекхэм Влада Седан Александр Зинченко

