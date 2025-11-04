Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм официально стал сэром — сегодня, 4 ноября, его посвятил в рыцари король Великобритании Чарльз III.

Об этом сообщает BBC.

Награда Бекхэму была вручена за его заслуги перед футболом и британским обществом.

Церемония состоялась в Виндзорском замке в рамках награждения по случаю дня рождения монарха. Бекхэм, которому недавно исполнилось 50 лет, признался, что это — момент самой большой гордости в его жизни.

«Я не мог бы быть более гордым. Люди знают, насколько я патриотичен — я люблю свою страну. Мне посчастливилось путешествовать по всему миру, и везде люди говорят со мной о нашей монархии. Это делает меня гордым», — сказал Бекхэм после церемонии.

Бекхэм добавил, что его образ на церемонии был вдохновлен стилем короля Чарльза. Костюм для события помогла создать его жена Виктория.

«Король Чарльз был очень впечатлен моим костюмом. Он самый элегантно одетый человек, которого я знаю, поэтому он вдохновлял меня на создание многих моих образов в течение многих лет, и, безусловно, вдохновил на этот образ.

Это была идея моей жены. Я посмотрел старые фотографии, на которых он был довольно молодым и одетым в утренний костюм, и подумал: «Окей, именно это я хочу надеть», — так что я передал эту идею жене, и она ее воплотила", — рассказал Бекхэм.

