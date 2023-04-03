«Я не понимаю, что им там впаривают». Девушка футболиста Шахтера выдала мощную речь по поводу УПЦ МП — видео 3 апреля, 16:00 Ирина родом из Мариуполя (Фото:Скриншот видео)

Ирина, девушка полузащитника донецкого Шахтера Дмитрия Топалова, эмоционально высказалась о событиях вокруг УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

В комментарии 5 каналу девушка заявила, что УПЦ МП не место в Украине, поскольку ее присутствие угрожает национальной безопасности.

Ирина также выразила удивление, что среди прихожан есть молодые люди, которые верят во всякие глупости.

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«Как их выгнать отсюда? Кто скажет, как их выгнать? Какая демократия, о чем вы? Здесь не может быть демократии. Это национальная безопасность, с*ка! Армия, язык, вера! Когда все это поймут? 90% людей старые, но есть и молодые. Я вообще с этого в шоке! Что они слушают, что они смотрят, чтобы молоть такую чушь — я просто не понимаю! Им этот, бл**ь, я извиняюсь, патриарх Кирилл говорит: «Святая война, вперед, молодцы, убивайте».

Я из Мариуполя, у меня очень много убили друзей, знакомых, у меня ничего не осталось. Эти солдаты произносят эти молитвы на этом языке, их патриарх ведет на эту «святую» войну, они сейчас поют за него, какой он классный. Ну, что это? Как это? Как это может происходить? Я не понимаю, что им там впаривают? Почему их полиция не возьмет и не разгонит", — заявила Ирина.



Ранее Дмитрий Топалов опубликовал в своем аккаунте в Instagram несколько фотографий с совместного отдыха с Ириной.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Василий Ломаченко попал в скандал из-за опубликования в Instagram интервью митрополита УПЦ МП Луки, в котором тот заявлял, что украинцев бомбардируют из-за поддержки прав ЛГБТ-сообщества.