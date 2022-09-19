Во время отдыха с Криштиану в бассейне. Невеста Роналду показала свою новую татуировку — фото 19 сентября, 11:53 Криштиану Роналду и Джорджина Родригес (Фото:Джорджина Родригес via Instagram)

Невеста звездного футболиста Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала свою новую татуировку.



Избранница 37-летнего нападающего поделилась серией фото в Instagram. Первые два снимка были сделаны на фоне самолета и в автомобиле.

На следующих кадрах Родригес показала, как она отдыхала с Роналду в бассейне на крыше небоскреба.

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На последнем фото Джорджина похвасталась своей новой татуировкой — на руке у нее появилось слово «мама».

Родригес и Роналду вместе уже более пяти лет. Пара растит общих дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также троих детей Криштиану от суррогатных матерей.

Ранее невеста Роналду показала, как отдохнула с семьей в Дубае.

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