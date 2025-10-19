Легендарный французский футболист Патрик Виейра, который сейчас тренирует итальянский Дженоа, поделился мыслями относительно прогресса 20-летнего вингера ПСЖ и сборной Франции Дезире Дуэ.

По мнению чемпиона мира и Европы, Дуэ является сильнейшим игроком континента и заслужил получить награду Golden Boy.

«Дезире Дуэ — лучший молодой игрок в Европе. Не только потому, что он забил в финале Лиги чемпионов и показал весь свой талант, но и потому, что он очень вырос в Ренне и продолжает прогрессировать в ПСЖ.

Он пережил сложный период, но много работал и никогда не сдавался. Ламин Ямаль в этом году не может быть номинирован [на Golden Boy], поэтому, думаю, Дуэ выиграет. Он молодой игрок с огромным талантом", — цитирует Виейра RMC Sport.

Golden Boy — ежегодная награда, которую вручают лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года. В прошлом году приз получил вингер Барселоны Ламин Ямаль, дважды выиграть награду нельзя.

Дуэ в дебютном сезоне за ПСЖ забил 16 голов в 61 матче и выиграл с клубом требл. В финале Лиги чемпионов против Интера (5:0) вингер оформил дубль.

