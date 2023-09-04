Наблюдали за магией Месси. Леонардо Ди Каприо, Селена Гомес и другие звезды посетили матч Интера Майами против Лос-Анджелеса — видео 4 сентября, 16:39 Лео Месси (Фото:MLS)

В понедельник, 4 сентября, Интер Майами на выезде победил Лос-Анджелес (3:1).

Матч посетили множество знаменитостей, которые вероятно пришли посмотреть на магическую игру Лео Месси.

На стадионе в Лос-Анджелесе заметили принца Гарри с женой Меган Маркл, актеров Леонардо Ди Каприо, Тома Холланда, Тоби Магуайра, Эдварда Нортона, Джерарда Батлера, Оуэна Уилсона, Джейсона Судейкиса и Уилла Феррелла, который является совладельцем Лос-Анджелеса.

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Также на матче присутствовали певица Селена Гомес, рэперы Tyga и Nas, рэперы B-Real и Bobo из «Cypress Hill», музыкальная группа «Rage Against The Machine». Не обошлось и без баскетболистов Леброна Джеймса и Джеймса Хардена, бывшего баскетболиста Мэджика Джонсона, который тоже является совладельцем Лос-Анджелеса и басиста группы «System of a Down» Шаво Одаджяна.

Фото: Apple TV

Фото: Apple TV

Фото: Apple TV

Фото: Apple TV

Сетью очень быстро разлетелась остроумная реакция Селены Гомес на сейв голкипера Лос-Анджелеса, который помешал отличиться Лео Месси после фантастической атаки Интер Майами.

Selena Gomez was all of us watching John McCarthy deny Messi! 😱 https://t.co/A3a564uUSB pic.twitter.com/7likNsWPJD — Major League Soccer (@MLS) September 4, 2023

Отметим, что аргентинец в этом матче сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что личный охранник Месси во время матча спас игрока от фаната, который неожиданно выбежал на поле.