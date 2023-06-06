«Отдал все ради клуба». Чемпион мира заявил, что покидает туринский Ювентус 6 июня, 23:34 Ди Мария (Фото:Twitter)

Полузащитник «Старой Синьоры» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария попрощался с командой. Ранее сообщалось, что УЕФА хочет исключить туринцев из еврокубков на один сезон.

Об уходе из Ювентуса Анхель написал в своем Instagram. По его словам, он отдал все силы для клуба.

«Я дошел до конца тяжелого и сложного этапа. Я ухожу со спокойствием человека, который отдал все, чтобы помочь клубу продолжать выигрывать титулы, но это было невозможно.

Видео дня

Я ухожу с горьким привкусом того, что мне не удалось, но с радостью, что завел многих друзей в этой замечательной раздевалке, частью которой я был.

Спасибо всем моим поклонникам, я всегда чувствовал себя здесь как дома. Спасибо всем игрокам Ювентуса за их ежедневную приверженность. Обнимаю и всегда ношу в сердце", — написал Ди Мария.

За Ювентус аргентинец сыграл 40 матчей, забил восемь голов и отдал семь голевых передач.

Отметим, что Ди Мария в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что обладатель Золотого мяча перешел в клуб Саудовской Аравии.