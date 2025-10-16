Умер 19-летний футболист: ему стало плохо во время матча

Нападающему Хан-Тенгри Диасу Толеу стало плохо во время матча с Экибастузом в 25-м туре Первой лиги Казахстана. На 64-й минуте поединка Толеу сначала присел на газон, а потом лег на траву. Рефери позвал врача, который пытался оказать помощь. Потом футболиста в сознании унесли с поля на носилках и увезли в больницу.

Через некоторое время Казахстанская федерация футбола сообщила о смерти Диаса Толеу.

Причины смерти 19-летнего футболиста пока не называются.

