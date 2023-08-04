Перед матчем Лиги конференций грузинские фанаты поддержали украинских ультрас на передовой — фото 4 августа, 10:09 Ворскла не смогла пройти Дилу (Фото:Georgian Footy via Twitter)

Фанаты грузинской Дилы перед матчем квалификации Лиги конференций против полтавской Ворсклы (3:2) выразили поддержку украинским ультрас, которые воюют на фронте против российских захватчиков.

Грузинские фанаты вывесили на своем секторе баннер с надписью «Передаем привет украинским ультрас на передовой».

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Следует отметить, что матч завершился со счетом 3:2 в пользу Дилы и Ворскла завершила свои выступления в еврокубках в этом сезоне.

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Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб фанат киевского Динамо Максим «Кинжал» Бурдусь.