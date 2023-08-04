Перед матчем Лиги конференций грузинские фанаты поддержали украинских ультрас на передовой — фото

4 августа, 10:09
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Ворскла не смогла пройти Дилу (Фото:Georgian Footy via Twitter)

Ворскла не смогла пройти Дилу (Фото:Georgian Footy via Twitter)

Фанаты грузинской Дилы перед матчем квалификации Лиги конференций против полтавской Ворсклы (3:2) выразили поддержку украинским ультрас, которые воюют на фронте против российских захватчиков.

Грузинские фанаты вывесили на своем секторе баннер с надписью «Передаем привет украинским ультрас на передовой».

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https://twitter.com/GeorgianFooty/status/1687142924469805056?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1687142924469805056%7Ctwgr%5Ea6efde8677cd9011f71fbaf55a2cd66e7a262c02%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.ua%2Fuk%2Fnews%2F636264-fanati-dili-peredaiemo-privit-ukrainskim-ultras-na-peredoviy

Следует отметить, что матч завершился со счетом 3:2 в пользу Дилы и Ворскла завершила свои выступления в еврокубках в этом сезоне.

Видео дня

Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб фанат киевского Динамо Максим «Кинжал» Бурдусь.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Ультрас Фанаты Война в Украине ФК Ворскла Лига конференций

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