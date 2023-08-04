«Мы ничего не должны». Тренер украинского клуба назвал причину драматичного вылета из еврокубков 4 августа, 11:21 Виктор Скрипник считает победу Дилы справедливой (Фото:Скриншот видео)

Главный тренер полтавской Ворсклы Виктор Скрипник прокомментировал поражение от Дилы (1:3) в ответном матче квалификации Лиги конференций и вылет украинского клуба из еврокубков.

На послематчевой пресс-конференции Скрипник заявил, что Дила справедливо победила и прошла дальше, сообщает YouTube-канал Ворсклы.

Тренер добавил, что Ворскла переживает не лучшие времена, поэтому болельщикам не стоило иметь завышенные ожидания от игры команды.

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«Не надо нам в упрек говорить, что мы должны были. Мы ничего не должны были. Мы играли для Ворсклы, для себя, для наших болельщиков. Нам жаль, что мы проиграли, желаю удачи команде соперников. У нас каждая игра на выезде.

Дила — домашняя команда, трибуны подгоняют. Была неуверенность допустить решающую ошибку. Если ты боишься ошибиться — ты всегда ошибешься.

В любой стране есть свои хорошие команды с поставленной игрой. Того мастерства, которое мы показали, оказалось недостаточно", — сказал Скрипник.

Ворскла победила Дилу 2:1 в первом матче, однако уступила во втором 1:3 и завершила свои выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что грузинские фанаты поддержали украинских ультрас на передовой.