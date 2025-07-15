25 июня 2025 года в КВЦ «Парковый» состоялось торжественное мероприятие «Динамо 3.0», объединившее два знаковых момента для клуба: празднование 30-го чемпионства и старт титульного партнерства с GGBET.

В праздничной атмосфере с кубком, брендированными фотозонами, импровизированным фуршетом и звездными спикерами — Дмитрием Брифом — генеральным директором Динамо Киев, футбольными звездами клуба Динамо — Андреем Ярмоленко, Александром Караваевым, Виталием Буяльским, а также CEO GGBET Сергеем Мищенко — прозвучали слова, определяющие новый вектор развития клуба.

Историческая мощь

Основанный в 1927 году клуб футбольный клуб "Динамо" сохранял место в элите независимо от исторических изменений. Это 13 титулов в советский период и 17 титулов, полученных во время независимости Украины, а также успехи на европейской арене — два Кубка Кубков (1975, 1986) и победа в Суперкубке УЕФА (1975). В 2000 году клуб получил статус «Восточноевропейского клуба ХХ века» по версии AFP — символ величия и преемственности.

30-е чемпионство — новая эпоха

22 мая 2025 года игроки «Динамо» подняли чемпионский кубок и отпраздновали свой 30-й чемпионский титул УПЛ. Этот успех символически отразился тремя звездами на эмблеме. На медиамероприятии «Динамо 3.0» игроки делились эмоциями, подтверждая значимость момента.

GGBET — титульный партнер нового формата

На пресс-мероприятии Дмитрий Бриф, генеральный директор Динамо, официально объявил о стратегической сделке:

"…Мы рады поздравить компанию GGBET и футбольный клуб Динамо с тем, что мы заключили стратегическое партнерство. Теперь компания GGBET будет нашим титульным спонсором следующие 3 года", — отметил руководитель клуба. Этот шаг отмечает, что GGBET станет первым букмекерским брендом на футболках "Динамо".

На вопрос пресс-секретаря Динамо относительно использования символики GGbet на форме Динамо Киев Дмитрий Бриф ответил утвердительно:

«Но я правильно понимаю, что теперь GGBET как титульный партнер будет на футболке Динамо Киев?» — «Конечно».

Генеральный директор GGBET Сергей Мищенко отметил:

«Впервые букмекерский бренд получает статус официального спонсора Динамо Киев. Это, на мой взгляд, большое признание, честь, но еще и большая ответственность. …66% футбольных клубов европейских чемпионатов имеют хотя бы одного букмекерского спонсора. 145 клубов имеют логотипы букмекеров на своих футболках… Эти возможности, которые предоставляет коллаборация футбольных клубов именно с беттингом, не могут быть сравнимы с коллаборацией с любыми другими бизнесами…».

Он также упомянул символику «Динамо 3.0»:

"…Просто троечка, она такой красной нитью проходила сквозь всю подготовку этого ивента… третья звездочка… третья итерация, полноценное титульное спонсорство…".

Мищенко добавил, что GGBET — это уже проверенный партнер:

"…в прошлом году мы выступили партнером Динамо на Еврокубках, потом была кампания на зимних сборах, и вот сейчас третья итерация…".

Сильное партнерство, сильные цели

Дмитрий Бриф отметил:

«Это произошло… через опыт сотрудничества… Наше сотрудничество дает возможность усилить друг друга… мы поняли… с точки зрения взаимодействий, продукта для конечного потребителя… Мы имеем общее видение… И я убежден, что это сотрудничество позволит создать много шикарного продукта… принесет плоды для обеих компаний».

Символизм «Динамо 3.0»

Три звезды — это 30 титулов и третья итерация партнерства. Символика прослеживается во всем: от фотозон в «Парковом» до обновленной эмблемы и медиаматериалов.

Что ждет дальше

Контент : видео из закулисья, истории от футболистов и тренеров.

: видео из закулисья, истории от футболистов и тренеров. Фан-активности : интерактивные форматы, конкурсы, Q&A, эксклюзивные акции с GGBET.

: интерактивные форматы, конкурсы, Q&A, эксклюзивные акции с GGBET. Юношеские программы: поддержка зимних сборов, развитие академии, как это произошло в Турции.

Итак, новое партнерство с GGBET — это развитие легендарной преемственности «Динамо». Это не просто логотип на форме, это совместный путь в создании нового уровня взаимодействия с фанами, новых памятных активностей и контента.

