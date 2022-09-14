Динамо — АЕК Ларнака. Где и когда смотреть матч Лиги Европы
Динамо пока не набрало ни одного очка (Фото:ФК Динамо)
НВ представляет анонс поединка второго тура группового раунда Лиги Европы между Динамо и АЕК Ларнака.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо — АЕК Ларнака можно здесь
Матч Динамо (Украина) — АЕК Ларнака (Кипр) состоится 15 сентября в 22:00 по киевскому времени в Кракове на стадионе имени Юзефа Пилсудского.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.
Что нужно знать о Динамо перед матчем:
- проиграло 1:2 в первом туре на выезде Фенербахче (Турция);
- занимает 11 место украинской Премьер-лиги, отставая от лидера Колоса на семь очков;
- потерпело четыре поражения в пяти последних поединках во всех турнирах при одной победе;
- не сыграют вратарь Бущан, защитники Попов, Костевич, полузащитники Шапаренко, Шепелев и нападающий Супряга (травмы).
Что нужно знать об АЕК Ларнака перед матчем:
- проиграл 1:2 в первом туре дома Ренну (Франция);
- идет на 7 месте в чемпионате Кипра с отставанием в пять очков от лидера Ариса;
- одержал одну победу в последних четырех играх во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей;
- не сможет рассчитывать на нападающего Бруну Гамму (травма).
Ориентировочные составы:
Динамо: Бойко, Забарный, Сирота, Дубинчак, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Караваев, Буяльский, Гармаш
АЕК Ларнака: Пирич, Томович, Тричковски, Росалес, Олатунджи, Миличевич, Густаво, Гарсия, Альтман, Фараж, Оер
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