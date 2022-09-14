Динамо — АЕК Ларнака. Где и когда смотреть матч Лиги Европы

14 сентября, 17:55
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Динамо пока не набрало ни одного очка (Фото:ФК Динамо)

Динамо пока не набрало ни одного очка (Фото:ФК Динамо)

НВ представляет анонс поединка второго тура группового раунда Лиги Европы между Динамо и АЕК Ларнака.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо — АЕК Ларнака можно здесь

Матч Динамо (Украина) — АЕК Ларнака (Кипр) состоится 15 сентября в 22:00 по киевскому времени в Кракове на стадионе имени Юзефа Пилсудского.

Видео дня

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

Что нужно знать о Динамо перед матчем:

  • проиграло 1:2 в первом туре на выезде Фенербахче урция);
  • занимает 11 место украинской Премьер-лиги, отставая от лидера Колоса на семь очков;
  • потерпело четыре поражения в пяти последних поединках во всех турнирах при одной победе;
  • не сыграют вратарь Бущан, защитники Попов, Костевич, полузащитники Шапаренко, Шепелев и нападающий Супряга (травмы).
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Что нужно знать об АЕК Ларнака перед матчем:

  • проиграл 1:2 в первом туре дома Ренну (Франция);
  • идет на 7 месте в чемпионате Кипра с отставанием в пять очков от лидера Ариса;
  • одержал одну победу в последних четырех играх во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей;
  • не сможет рассчитывать на нападающего Бруну Гамму (травма).

Ориентировочные составы:

Динамо: Бойко, Забарный, Сирота, Дубинчак, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Караваев, Буяльский, Гармаш

АЕК Ларнака: Пирич, Томович, Тричковски, Росалес, Олатунджи, Миличевич, Густаво, Гарсия, Альтман, Фараж, Оер

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Лига Европы ФК Динамо (Киев)

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