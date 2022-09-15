Динамо — АЕК Ларнака. Онлайн-трансляция матча Лиги Европы 15 сентября, 04:11 Динамо проиграло в первом туре (Фото:ФК Динамо)

НВ следит за ходом игры второго тура группового раунда Лиги Европы между Динамо (Украина) и АЕК Ларнака (Кипр). Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 15 сентября.



Ориентировочные составы:

Динамо: Бойко, Забарный, Сирота, Дубинчак, Кендзера, Сидорчук, Андриевский, Цыганков, Караваев, Буяльский, Гармаш

АЕК Ларнака: Пирич, Томович, Тричковски, Росалес, Олатунджи, Миличевич, Густаво, Гарсия, Альтман, Фараж, Оер

Видео дня

Матч состоится в польском Кракове на стадионе имени Юзефа Пилсудского. Прямая трансляция — на OTT-платформах MEGOGO и Volia.

Динамо проиграло 1:2 в первом туре на выезде Фенербахче (Турция). Команда занимает 11 место в украинской Премьер-лиге, отставая от лидера Колоса на семь очков.

Клуб четырежды проиграл в пяти последних матчах во всех турнирах при одной победе. За коллектив не сыграют вратарь Бущан, защитники Попов, Костевич, полузащитники Шапаренко, Шепелев и нападающий Супряга (травмы).

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АЕК Ларнака проиграл 1:2 в первом туре дома Ренну (Франция). Команда идет на 7 месте в чемпионате Кипра с отставанием в пять очков от лидера Ариса.

Клуб одержал одну победу в последних четырех играх во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей. Коллектив не сможет рассчитывать на нападающего Бруну Гаму (травма).

Статистика не знает матчей между командами.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Динамо является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 1,73, то, что выиграет АЕК Ларнака, оценивается в 4,80, ничья — в 3,70.

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