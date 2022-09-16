Динамо — АЕК Ларнака. Видео гола и обзор матча Лиги Европы

16 сентября, 00:04
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Динамо принимало в Кракове АЕК Ларнака (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Динамо принимало в Кракове АЕК Ларнака (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Динамо проиграло АЕК Ларнака со счетом 0:1 в домашней игре второго тура группового раунда Лиги Европы.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо — АЕК Ларнака можно здесь

Стартовые составы:

Динамо: Бойко, Забарный, Сирота, Дубинчак, Кендзера, Сидорчук, Андриевский, Цыганков, Кабаев, Буяльский, Гармаш

Видео дня

АЕК Ларнака: Пирич, Кипрос, Томович, Миличевич, Тричковски, Гарсия, Олатунджи, Мамас, Понс, Дьюрчо, Альтман

0:1 — Дьюрчо, 8

Обзор всего матча:

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Лига Европы ФК Динамо (Киев)

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