Динамо — АЕК Ларнака. Видео гола и обзор матча Лиги Европы
Динамо принимало в Кракове АЕК Ларнака (Фото:REUTERS/Murad Sezer)
Динамо проиграло АЕК Ларнака со счетом 0:1 в домашней игре второго тура группового раунда Лиги Европы.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо — АЕК Ларнака можно здесь
Стартовые составы:
Динамо: Бойко, Забарный, Сирота, Дубинчак, Кендзера, Сидорчук, Андриевский, Цыганков, Кабаев, Буяльский, Гармаш
АЕК Ларнака: Пирич, Кипрос, Томович, Миличевич, Тричковски, Гарсия, Олатунджи, Мамас, Понс, Дьюрчо, Альтман
0:1 — Дьюрчо, 8
Обзор всего матча:
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.