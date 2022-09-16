Луческу после поражения Динамо от АЕК: В какой-то момент действительно думал уйти 16 сентября, 14:43 Луческу допустил, что молодые футболисты Динамо острее переживают стресс (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал поражение своей команды от кипрского АЕКа в матче Лиги Европы.

Слова румынского наставника приводит официальный сайт «бело-синих».

Так, на вопрос о том, изменилась ли его позиция относительно сказанных им слов о возможном уходе, Луческу ответил: «Ситуация очень тяжелая. В какой-то момент я действительно думал об этом. Однако кто-то должен быть вместе с футболистами и помогать им пройти через этот трудный момент».

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Также главный тренер Динамо напомнил о проблемах в команде — у клуба нет своей тренировочной базы, домашние матчи играются на нейтральном поле, много времени приходится проводить в поездках, а семьи футболистов разбросаны по разным уголкам Европы.

В таких условиях, как подчеркнул румынский наставник, игрокам сложно сосредоточиться на игре. Но, несмотря на все это, по словам Луческу, Динамо должно добиваться положительных результатов.

Игровые же проблемы своей команды тренер «бело-синих» связал с ментальностью. Он допустил, что молодые футболисты, коих в Динамо немало, просто острее переживают стресс.

Сообщалось, что у Луческу случился конфликт с его ассистентом Олегом Гусевым.

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