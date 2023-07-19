Динамо в тяжелом поединке обыграло представителя Саудовской Аравии — видео 19 июля, 22:00 Футболисты Динамо (Фото:ФК Динамо Киев)

Киевское Динамо провело товарищеский матч против Аль-Хиляля, которого удалось минимально победить (1:0).

Виталий Буяльский на старте поединке вывел киевскую команду вперед, нанеся результативный удар.

До конца первого тайма травму получил Кабаев, который неудачно приземлился на газон после борьбы.

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Во втором тайме подопечные Мирчи Луческу создали ряд моментов, но реализовать их не сумели. Саудовский клуб старался уйти от поражения, однако забить не смог.

Динамо — Аль-Хиляль — 1:0

Гол: Буяльский, 5

Отметим, что в чемпионате Саудовской Аравии выступает Аль-Наср, за который играет Криштиану Роналду. В прошлом сезоне Аль-Хиляль стал бронзовым призером национального турнира.

Напомним, Динамо провело уже шестой спарринг в рамках тренировочно-учебных сборов. Ранее они разгромили Динамо Бухарест (4:1), Вольфсберг (8:0), Триглав (9:0), сыграли вничью с Янг Бойз (3:3) и одолели Арис (4:0).

Свой первый официальный матч в чемпионате Украины сезона-2023/24 динамовцы проведут против ужгородского Миная 30 июля.

Ранее украинский журналист назвал следующего тренера Динамо после Луческу.