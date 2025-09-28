«Позиционная ошибка»: Шовковский назвал виновных, из-за которых Динамо упустило победу над Карпатами

28 сентября, 09:33
Александр Шовковский оценил ничью с Карпатами (Фото: ФК Динамо Киев)

Главный тренер Динамо Александр Шовковский прокомментировал ничейный результат матча с Карпатами (3:3) в УПЛ.

Наставник столичной команды высказался про пропущенные мячи и назвал их виновников.

«Забить три мяча, в принципе, достаточно для победы. У нас были еще возможности забить. В первом пропущенном мяче, на мой взгляд, ошибка арбитра. Не знаю, что он там смотрел, когда Пихаленок был на мяче, должен был играть, его сбивают, и начинается атака, из которой нам забивают гол. Хотя Беловар мог выбить мяч.

Второй гол — это позиционная ошибка Караваева, которая привела к тому, что он неосмотрительно разобрал ситуацию, пошел между двух игроков, хотя мог и должен был оставаться, встречать игрока, дать ему возможность принять мяч, а не выбрасываться и оставаться вне игры.

Третий гол — позиционная ошибка вратаря", — приводит слова тренера официальный сайт Динамо.

В турнирной таблице УПЛ Динамо продолжает лидировать с 15 очками, тогда как Карпаты поднялись на 10-ю строчку, имея в своем активе восемь баллов.

