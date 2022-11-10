Украинская Премьер-лига. Динамо выиграло третий матч подряд, Черноморец одержал первую победу, Рух проиграл в дерби — видео

10 ноября, 16:58
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Динамо поднялось на пятое место (Фото:ФК Динамо)

Динамо поднялось на пятое место (Фото:ФК Динамо)

Состоялись три матча 12-го тура украинской Премьер-лиги.

Динамо благодаря голам Буяльского, Лонвейка и Шепелева уверенно победило Александрию 3:1, одержав в чемпионате третью победу подряд, благодаря чему поднялось на пятое место.

Видео дня

Черноморец обыграл Минай со счетом 1:0 и одержал первую победу в сезоне, а Львов в дерби одолел Рух — 2:1.

Результаты матчей:

Львов — Рух 2:1
Голы: Бугай, 10, Крушинский, 32 — Таллес, 49
Удаление: Бойчук, 47

https://www.youtube.com/watch?v=us9EWPYCv2U&ab_channel=SetantaSports%D0%A3%D0%9F%D0%9B

Минай — Черноморец 0:1
Гол: Путря, 5 (пен)
Удаление: Джеймс, 71 (Ч)

https://www.youtube.com/watch?v=WbmSUTdJBDo&ab_channel=SetantaSports%D0%A3%D0%9F%D0%9B

Динамо — Александрия 3:1
Голы: Буяльский, 10, Лонвейк, 73, Шепелев, 89 — Шулянский, 90+2

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Шахтер обыграл Верес (2:0), а Днепр-1 благодаря хет-трику Довбика победил Колосс (3:1).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Черноморец (Одесса) ФК Динамо (Киев) ФК Александрия ФК Львов ФК Рух ФК Минай

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