«Хотел уйти, но меня не отпустили». Футболист Динамо рассказал, как клуб заблокировал его трансфер 14 сентября, 16:31 Александр Андриевский имел предложения от европейских клубов (Фото:ФК Динамо)

Полузащитник киевского Динамо Александр Андриевский рассказал, почему не покинул столичный клуб.

По словам футболиста, он хотел покинуть клуб и имел предложения и зарубежных чемпионатов, но Динамо приняло решение его не отпускать, сообщает Украинский футбол

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«Я хотел уйти, но меня не отпустили. Я остался здесь, и для меня главное — играть за Динамо.



Куда именно ты хотел пойти? Куда-то за границу — смотрел на варианты в Бельгии, Португалии…

Середняки, даже те что в еврокубках играют, но называть их я не могу", — рассказал Андриевский.

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