«Хотел уйти, но меня не отпустили». Футболист Динамо рассказал, как клуб заблокировал его трансфер
Александр Андриевский имел предложения от европейских клубов (Фото:ФК Динамо)
Полузащитник киевского Динамо Александр Андриевский рассказал, почему не покинул столичный клуб.
По словам футболиста, он хотел покинуть клуб и имел предложения и зарубежных чемпионатов, но Динамо приняло решение его не отпускать, сообщает Украинский футбол
«Я хотел уйти, но меня не отпустили. Я остался здесь, и для меня главное — играть за Динамо.
Куда именно ты хотел пойти? Куда-то за границу — смотрел на варианты в Бельгии, Португалии…
Середняки, даже те что в еврокубках играют, но называть их я не могу", — рассказал Андриевский.
Ранее Мирча Луческу рассказал, почему не покинул киевское Динамо.