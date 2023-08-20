Ответ на провокацию. Азов оценил месть Динамо и поблагодарил команду за поддержку в скандале с фанатами Ариса

20 августа, 22:11
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Динамо Киев (Фото:ФК Динамо)

Динамо Киев (Фото:ФК Динамо)

Бригада специального назначения Национальной гвардии Украины Азов оценила поступок Динамо, которое унизило фанатов Ариса в матче Лиги конференций.

Киевляне после победы в противостоянии подбежали к болельщикам греческого клуба и устроили красочный флешмоб против них.

Все дело в том, что фанаты Ариса в первой игре вывесили баннер, на котором было написано: «Уничтожить нацистов Азова».

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Пресс-служба подразделения поблагодарила футбольный клуб за позицию и пожелала футболистам удачи.

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«Благодарим игроков и всю команду киевского Динамо за поддержку бригады специального назначения НГУ «Азов».

Ваша победа над Арисом стала достойным ответом на безосновательные обвинения и провокации со стороны некоторых греческих болельщиков.

Желаем столичному клубу не останавливаться на достигнутом и в новом сезоне продолжать достойно представлять Украину на международной арене!", — говорится в сообщении в Telegram.

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Отметим, что главный тренер Ариса жестко обратился к футболистам киевского клуба.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев)

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