Ответили за героев Азовстали. Игроки Динамо красивым жестом унизили фанатов Ариса — фото
Футболисты Динамо (Фото:ФК Динамо Киев)
В рамках третьего раунда отбора Лиги конференций Динамо выбило Арис из турнира.
Киевский клуб сумел пройти греков по итогу двухматчевого противостояния.
Победитель пары определился в серии пенальти, по итогу которой на поле произошла потасовка.
Голкипер Динамо Георгий Бущан побежал к фанатам Ариса, чтобы поставить их на место. В первой игре болельщики греков вывесили баннер, на котором было написано, что «Уничтожить нацистов Азова».
Украинского вратаря поддержали партнеры, что перешло во флешмоб.
Представители Ариса были недовольны поступком Динамо и устроили потасовку, которая быстро закончилась.
Ранее сообщалось, что Луческу отреагировал на слухи о возможном увольнении из Динамо.