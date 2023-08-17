Ответили за героев Азовстали. Игроки Динамо красивым жестом унизили фанатов Ариса — фото 17 августа, 23:29 Футболисты Динамо (Фото:ФК Динамо Киев)

В рамках третьего раунда отбора Лиги конференций Динамо выбило Арис из турнира.

Киевский клуб сумел пройти греков по итогу двухматчевого противостояния.

Победитель пары определился в серии пенальти, по итогу которой на поле произошла потасовка.

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Голкипер Динамо Георгий Бущан побежал к фанатам Ариса, чтобы поставить их на место. В первой игре болельщики греков вывесили баннер, на котором было написано, что «Уничтожить нацистов Азова».

Фото: Football Hub

Украинского вратаря поддержали партнеры, что перешло во флешмоб.

Фото: Football Hub

Представители Ариса были недовольны поступком Динамо и устроили потасовку, которая быстро закончилась.

Фото: Football Hub

Ранее сообщалось, что Луческу отреагировал на слухи о возможном увольнении из Динамо.

