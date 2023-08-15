Лидер сборной Украины призвал болельщиков поддержать Динамо в Лиге конференций — видео

15 августа, 17:45
Поделиться:
Виктор Цыганков (Фото:ФК Жирона)

Виктор Цыганков (Фото:ФК Жирона)

Бывший полузащитник Динамо Виктор Цыганков, который ныне играет за Жирону, обратился к болельщикам киевлян.

Украинский футболист призвал поддержать команду в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций против Ариса.

Читайте также:
Луческу на аватарке. Динамо креативно обратилось к фанатам перед еврокубковым матчем — фото

«Дорогие украинцы! В эти трудные времена мы должны быть все вместе. Поэтому прошу вас, у кого есть возможность, поддержите Динамо в четверг в матче против Ариса на стадионе Рапид.

Видео дня

Ребятам обязательно нужна ваша поддержка. Берегите себя и слава Украине", — сказал Цыганков.

Читайте также:
«Очень большие деньги». Суркис выставил огромный ценник на главного таланта Динамо

Напомним, первый поединок команд закончился минимальной победой греков. Ответная игра состоится 17 августа.

Ранее сообщалось, что Луческу пожаловался на неадекватное поведение греческих фанатов во время матча с Динамо.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Виктор Цыганков Лига конференций

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X