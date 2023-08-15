Лидер сборной Украины призвал болельщиков поддержать Динамо в Лиге конференций — видео
Виктор Цыганков (Фото:ФК Жирона)
Бывший полузащитник Динамо Виктор Цыганков, который ныне играет за Жирону, обратился к болельщикам киевлян.
Украинский футболист призвал поддержать команду в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций против Ариса.
«Дорогие украинцы! В эти трудные времена мы должны быть все вместе. Поэтому прошу вас, у кого есть возможность, поддержите Динамо в четверг в матче против Ариса на стадионе Рапид.
Ребятам обязательно нужна ваша поддержка. Берегите себя и слава Украине", — сказал Цыганков.
Напомним, первый поединок команд закончился минимальной победой греков. Ответная игра состоится 17 августа.
Ранее сообщалось, что Луческу пожаловался на неадекватное поведение греческих фанатов во время матча с Динамо.