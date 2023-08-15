Лидер сборной Украины призвал болельщиков поддержать Динамо в Лиге конференций — видео 15 августа, 17:45 Виктор Цыганков (Фото:ФК Жирона)

Бывший полузащитник Динамо Виктор Цыганков, который ныне играет за Жирону, обратился к болельщикам киевлян.

Украинский футболист призвал поддержать команду в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций против Ариса.

«Дорогие украинцы! В эти трудные времена мы должны быть все вместе. Поэтому прошу вас, у кого есть возможность, поддержите Динамо в четверг в матче против Ариса на стадионе Рапид.

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Ребятам обязательно нужна ваша поддержка. Берегите себя и слава Украине", — сказал Цыганков.

Напомним, первый поединок команд закончился минимальной победой греков. Ответная игра состоится 17 августа.

Ранее сообщалось, что Луческу пожаловался на неадекватное поведение греческих фанатов во время матча с Динамо.