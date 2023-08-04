Стало известно, в каком городе Динамо сыграет первый домашний матч в новом сезоне еврокубков
Матч на Джулешти состоится 17 августа (Фото:ФК Рапид)
Киевское Динамо определилось с местом проведения ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций против греческого Ариса.
Об этом сообщает официальный сайт Динамо
Номинально домашний матч против греческого клуба Динамо сыграет в Бухаресте. Поединок состоится 17 августа на стадионе Джулешти, которая является родной ареной для бухарестского Рапида.
Первый матч против Ариса состоится 10 августа в Салониках.
Победитель противостояния выйдет в квалификационный раунд плей-офф, где сыграет за право попасть в групповой этап турнира.
Ранее сообщалось, что полтавская Ворскла уступила грузинской Диле 1:3 и вылетела из Лиги конференций.