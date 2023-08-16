Динамо — Арис. Где и когда смотреть матч квалификации Лиги конференций 16 августа, 12:34 Первый матч выиграли греки (Фото:ФК Динамо)

Еврокубковый поединок на территории Украины можно будет посмотреть бесплатно на нескольких платформах.



Ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций Динамо — Арис пройдет 17 августа в Бухаресте. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

NV ведет прямую видеотрансляцию матча Динамо — Арис.

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Также игру можно посмотреть на общенациональном телеканале 2+2 и на YouTube-канале Football Hub.

Напомним, что первый поединок в Салониках минимально выиграл Арис. После этого поражения болельщики киевлян предложили Динамо играть в чемпионате области, а не в еврокубках.

Кстати, победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с победителем пары Бешикташ (Турция) — Нефтчи (Азербайджан).

17 августа в Лиге Европы сыграет Днепр-1. На нашем сайте будет видеотрансляция матча Днепр-1 — Славия.