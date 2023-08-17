Динамо — Арис. Букмекеры назвали фаворита противостояния 17 августа, 13:00 Киевляне на грани вылета из еврокубков (Фото:ФК Динамо)

Матч третьего раунда квалификации Лиги конференций пройдет 17 августа в Бухаресте. Встреча начнется в 20:00.



NV ведет прямую видеотрансляцию матча Динамо — Арис.

После поражения киевлян в первом матче, аналитики букмекерских контор сомневаются, что украинский клуб способен пробиться в следующий раунд турнира.

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Котировки на матч: победа Динамо — 1.97, ничья — 3.50, победа Ариса — 4.15.

Ставки на проход в раунд плей-офф Лиги конференций: Арис — 1.67, Динамо — 2.25.

Напомним, победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с победителем противостояния Бешикташ (Турция) — Нефтчи (Азербайджан).

Ранее мы писали, где в Украине можно бесплатно посмотреть матч Динамо — Арис.

А бывший игрок сборной Украины призвал Динамо уничтожить Арис за позорное поведение их болельщиков.