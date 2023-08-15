«Оскорбляли, плевали в нас». Луческу пожаловался на неадекватное поведение греческих фанатов во время матча с Динамо 15 августа, 16:30 Мирча Луческу (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу рассказал, с какими проблемами столкнулась его команда во время первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференции против греческого Ариса (0:1).

Луческу рассказал, что в первом поединке динамовцам было непросто, поскольку дорога из Киева в Салоники заняла 23 часа, после чего футболистам пришлось играть под давлением греческих фанатов, сообщает Playsport.

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«Нас оскорбляли, плевали в нас, оказывали невероятное давление на арбитра. Поэтому мы хотим победы и выхода в следующий раунд. Затем может быть матч с Бешикташем в Бухаресте. Их болельщики тоже очень близки к команде», — сказал Луческу.

Ответный матч между Динамо и Арисом состоится 17 августа в Бухаресте.

Ранее сообщалось, что во время матча Арис — Динамо фанаты греческого клуба вывесили на трибунах скандальный баннер.