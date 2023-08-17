Валидольная победа. Динамо в серии пенальти завоевало путевку в плей-офф Лиги конференций 17 августа, 22:51 Динамо — Арис (Фото:ФК Динамо Киев)

Киевское Динамо сумело пробиться в плей-офф раунд квалификации Лиги конференций.

Греческий клуб, который выиграл первую встречу с минимальным счетом, открыл счет и во втором матче. Морон воспользовался передачей партнера и нанес результативный удар.

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Подопечные Мирчи Луческу сумели быстро ответить. Сидорчук ассистировал Волошину, который поразил ворота соперника.

На последних минутах основного времени Динамо сумело сравнять. Андриевский сделал шикарный заброс на Караваева, который в одно касание нанес голевой удар.

В дополнительное время греки остались в меньшинстве, но счет не изменился.

По итогу серии пенальти победителями вышли футболисты Динамо.

Динамо — Арис 2:1 (6:5 пенальти) (0:1 первый матч)

Голы: Волошин, 45, Караваев, 85 — Морон, 39

Отметим, в следующем раунде киевляне сыграют в плей-офф с турецким Бешекташем, который прошел азербайджанский Нефтчи.

Ранее сообщалось, что Луческу отреагировал на слухи о возможном увольнении из Динамо.

Напомним, Суркис выставил огромный ценник на главного таланта Динамо.