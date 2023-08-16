Динамо — Арис. Прямая видеотрансляция матча квалификации Лиги конференций 16 августа, 09:28 Киевляне проиграли первый матч (Фото:ФК Динамо)

В четверг, 17 августа, киевское Динамо встретится с греческим Арисом во втором поединке третьего раунда квалификации Лиги конференций.



Матч Арис — Динамо состоится в Бухаресте и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что первая встреча этих команд завершилась победой греческого клуба.

Видеотрансляция матча Динамо — Арис:

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В прошлом сезоне Арис финишировал на пятом месте в чемпионате Греции, а Динамо заняло четвертую позицию в УПЛ.

Напомним, победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с победителем противостояния Бешикташ (Турция) — Нефтчи (Азербайджан).

Ранее мы писали, что болельщики предложили Динамо играть в чемпионате области.

А Луческу пожаловался на неадекватное поведение греческих фанатов.