Против бывшей команды Блохина: видеотрансляция матча Динамо — Арис

16 июля, 16:51
Поделиться:
Товарищеский матч (Фото:ФК Динамо)

Товарищеский матч (Фото:ФК Динамо)

16 июля киевское Динамо в рамках подготовки к чемпионату Украины проведет товарищеский матч против Ариса из Кипра.

Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени, его трансляция будет в бесплатном доступе.

Читайте также:
«Тимощук для меня мертв». Андрей Ярмоленко звонил бывшему капитану сборной Украины

ДИНАМО — АРИС: ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Арис был основан в 1930 году, но впервые стал чемпионом Кипра лишь в 2023-м. В Украине клуб известен тем, что за него выступал Олег Блохин. В сезоне-1989/90 Блохин во всех турнирах сыграл за Арис 28 матчей и забил 7 голов.

Видео дня

Ранее мы писали, что утверждены дата и время первого тура чемпионата Украины по футболу.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X