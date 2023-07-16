Против бывшей команды Блохина: видеотрансляция матча Динамо — Арис 16 июля, 16:51 Товарищеский матч (Фото:ФК Динамо)

16 июля киевское Динамо в рамках подготовки к чемпионату Украины проведет товарищеский матч против Ариса из Кипра.



Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени, его трансляция будет в бесплатном доступе.

ДИНАМО — АРИС: ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Арис был основан в 1930 году, но впервые стал чемпионом Кипра лишь в 2023-м. В Украине клуб известен тем, что за него выступал Олег Блохин. В сезоне-1989/90 Блохин во всех турнирах сыграл за Арис 28 матчей и забил 7 голов.

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