Динамо — Бенфика. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

16 августа, 21:43
Динамо — фаворит матча по мнению букмекеров (Фото:ФК Динамо)

Динамо — фаворит матча по мнению букмекеров (Фото:ФК Динамо)

Букмекеры сделали прогнозы на первый поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов между Динамо и Бенфикой.

Матч между командами состоится 17 августа в 22:00 по киевскому времени.

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Британская контора William Hill отдает предпочтение Бенфике. Ее победа соответствует коэффициенту 1,67. Успех Динамо оценивается в 5,00, ничья — в 3,75.

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Согласно авторитетным букмекерам, наиболее вероятный счет — победа Бенфики 1:0 за 6,50. Чуть менее вероятным они считают ничью 2:2 за 7,50.

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Наиболее вероятный исход в пользу Динамо — победа с результатом 1:0 за 13,00.

Международная контора Parimatch также отдает предпочтение Бенфике, но чуть меньше коллег верит в ее успех — 1,69, а также в ничью — в 3,85, тогда как шансы Динамо оцениваются в 5,00.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Динамо (Киев) Бенфика

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