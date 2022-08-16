Динамо — Бенфика. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов
Динамо — фаворит матча по мнению букмекеров (Фото:ФК Динамо)
Букмекеры сделали прогнозы на первый поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов между Динамо и Бенфикой.
Матч между командами состоится 17 августа в 22:00 по киевскому времени.
Британская контора William Hill отдает предпочтение Бенфике. Ее победа соответствует коэффициенту 1,67. Успех Динамо оценивается в 5,00, ничья — в 3,75.
Согласно авторитетным букмекерам, наиболее вероятный счет — победа Бенфики 1:0 за 6,50. Чуть менее вероятным они считают ничью 2:2 за 7,50.
Наиболее вероятный исход в пользу Динамо — победа с результатом 1:0 за 13,00.
Международная контора Parimatch также отдает предпочтение Бенфике, но чуть меньше коллег верит в ее успех — 1,69, а также в ничью — в 3,85, тогда как шансы Динамо оцениваются в 5,00.
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