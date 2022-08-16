Динамо — Бенфика. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов 16 августа, 19:51 Динамо принимает Бенфику в Лодзи (Фото:ФК Динамо)

НВ представляет анонс первого поединка раунда плей-офф Лиги чемпионов между Динамо и Бенфикой.



Матч Динамо (Украина) — Бенфика (Португалия) состоится 17 августа в 22:00 по киевскому времени в польской Лодзи на Городском стадионе.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать про Динамо перед матчем:

заняло 2-е место в украинской Премьер-лиги прошлого сезона, который прервался из-за полномасштабного вторжения России;

прошло в предыдущих раундах квалификации турецкий Фенербахче и австрийский Штурм;

одержало три победы в четырех последних матчах во всех турнирах при одном поражении в товарищеской встрече;

не сыграют полузащитники Сидорчук, Гармаш ( дисквалификации) и нападающий Супряга ( травма).

Что нужно знать про Бенфику перед матчем:

занял 2-е место в португальской лиге прошлого сезона, уступив чемпионство Порту;

прошло во 3-м раунде квалификации датский Мидтьюлланн с общим счетом 7:2;

выиграл 10 последних поединков кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи;

не сыграют защитники Вериссимо и Виктор ( травмы). Готов сыграть украинский нападающий Яремчук.

Ориентировочные составы:

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак, Шепелев, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Беседин, Ванат

Бенфика: Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо, Нерес, Луис, Фернандес, Мариу, Силва, Рамуш

НВ

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