«Мы сделали все возможное». Луческу прокомментировал поражение Динамо от Бенфики в Лиге чемпионов 18 августа, 08:43 Луческу признал победу Бенфики закономерной (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу остался доволен выступлением своей команды в проигранном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов португальской Бенфике.



Слова румынского наставника «бело-синих» приводит официальный сайт УЕФА.

«Поздравляю Бенфику. Они заслужили победу. Но я доволен впечатлением, которое оставила наша команда.

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В этих условиях, со всеми этими тренировками и перелетами, со всем остальным… Мы сделали все возможное", — сказал Луческу.

Ответный матч между командами пройдет 23 августа на поле Бенфики в Лиссабоне.

В предыдущем раунде Лиги чемпионов Динамо прошло австрийский Штурм.

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