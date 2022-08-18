«Мы сделали все возможное». Луческу прокомментировал поражение Динамо от Бенфики в Лиге чемпионов
Луческу признал победу Бенфики закономерной (Фото:ФК Динамо)
Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу остался доволен выступлением своей команды в проигранном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов португальской Бенфике.
Слова румынского наставника «бело-синих» приводит официальный сайт УЕФА.
«Поздравляю Бенфику. Они заслужили победу. Но я доволен впечатлением, которое оставила наша команда.
В этих условиях, со всеми этими тренировками и перелетами, со всем остальным… Мы сделали все возможное", — сказал Луческу.
Ответный матч между командами пройдет 23 августа на поле Бенфики в Лиссабоне.
В предыдущем раунде Лиги чемпионов Динамо прошло австрийский Штурм.
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