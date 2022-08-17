Динамо — Бенфика. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 17 августа, 03:48 Динамо и Бенфика борются за путевку в групповой раунд Лиги чемпионов (Фото:ФК Динамо)

НВ следит за ходом первой игры раунда плей-офф Лиги чемпионов между Динамо и Бенфикой. Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 17 августа.



Ориентировочные составы:

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак, Шепелев, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Беседин, Ванат

Бенфика: Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо, Нерес, Луис, Фернандес, Мариу, Силва, Рамуш

Видео дня

Матч состоится в польской Лодзи на Городском стадионе. Прямая трансляция — на OTT-платформе MEGOGO и Volia.

Динамо занял 2 место в украинской Премьер-лиге прошлого сезона, который прервался из-за полномасштабной войны. Клуб прошел в прошлых раундах квалификации турецкий Фенербахче и австрийский Штурм.

Команда одержала три победы в четырех последних матчах во всех турнирах при поражении в товарищеской встрече. За коллектив не сыграют полузащитники Сидорчук, Гармаш (дисквалификации) и нападающий Супряга (травма).

Бенфика занял 2 место в португальской лиге прошлого сезона, уступив чемпионство Порту. Клуб прошел во 3-м раунде квалификации датский Мидтьюлланн с общим счетом 7:2.

Команда выиграла 10 последних поединков кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи. За коллектив не сыграют защитники Вериссимо и Виктор (травмы). Готов сыграть украинский нападающий Яремчук.

Статистика знает шесть матчей между командами. В одной игре победило Динамо, в четырех — Бенфика. Еще один поединок завершился вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Бенфика является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 1,67, то, что выиграет Динамо, оценивается в 5,00, ничья — в 3,75.

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