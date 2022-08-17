Динамо — Бенфика. Видео онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

17 августа, 21:50
Динамо и Бенфика играют в Лодзи (Фото:ФК Динамо)

Динамо и Бенфика играют в Лодзи (Фото:ФК Динамо)

НВ в режиме онлайн публикует видеомоменты первой игры раунда плей-офф Лиги чемпионов между Динамо и Бенфикой.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо — Бенфика можно здесь

Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 17 августа. Поединок проходит в польской Лодзи на Городском стадионе.

Видео дня

Стартовые составы:

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Буяльский, Цыганков, Беседин

Бенфика: Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо, Нерес, Луис, Фернандес, Мариу, Силва, Рамуш

Видеофрагменты матча будут публиковаться ниже.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Динамо (Киев) Бенфика

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