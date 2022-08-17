Динамо — Бенфика. Видео онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Динамо и Бенфика играют в Лодзи (Фото:ФК Динамо)
НВ в режиме онлайн публикует видеомоменты первой игры раунда плей-офф Лиги чемпионов между Динамо и Бенфикой.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо — Бенфика можно здесь
Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 17 августа. Поединок проходит в польской Лодзи на Городском стадионе.
Стартовые составы:
Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Буяльский, Цыганков, Беседин
Бенфика: Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо, Нерес, Луис, Фернандес, Мариу, Силва, Рамуш
Видеофрагменты матча будут публиковаться ниже.
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