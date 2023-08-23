Динамо — Бешикташ. Где и когда смотреть матч Лиги конференций

23 августа, 17:42
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До группы ЛК остался один шаг (Фото:ФК Динамо)

До группы ЛК остался один шаг (Фото:ФК Динамо)

Еврокубковый поединок на территории Украины можно будет посмотреть бесплатно на нескольких платформах.

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференци Динамо — Бешикташ пройдет 24 августа в Бухаресте. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

На NV будет прямая видеотрансляция матча Динамо — Бешикташ.

Видео дня

Также игру можно посмотреть на общенациональном телеканале 2+2 и на YouTube-канале Football Hub.

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У команд богатая еврокубковая история. Они встречались между собой 10 раз — 6 матчей выиграло Динамо, две встречи завершились вничью и дважды победил Бешикташ.

  • 06.12.2016. ЛЧ. Динамо — Бешикташ — 6:0
  • 28.09.2016. ЛЧ. Бешикташ — Динамо — 1:1
  • 03.11.2011. ЛЕ. Бешикташ — Динамо — 1:0
  • 20.10.2011. ЛЕ. Динамо — Бешикташ — 1:0
  • 24.02.2011. ЛЕ. Динамо — Бешикташ — 4:0
  • 17.02.2011. ЛЕ. Бешикташ — Динамо — 1:4
  • 12.12.2002. КУ. Динамо — Бешикташ — 0:0
  • 28.11.2022. КУ. Бешикташ — Динамо — 3:1
  • 18.03.1987. КЧ. Динамо — Бешикташ — 2:0
  • 14.03.1987. КЧ. Бешикташ — Динамо — 0:5

Напомним, что победитель этой пары выйдет в групповой турнир Лиги конференций. А вот проигравшая команда завершит свои выступления в этом еврокубковом сезоне.

Ранее бригада специального назначения Национальной гвардии Украины Азов оценила поступок Динамо, которое унизило фанатов Ариса в матче Лиги конференций.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Бешикташ Лига конференций

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