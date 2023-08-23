Динамо в День независимости сыграет против Бешикташа в патриотической форме — фото

23 августа, 11:58
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Домашний матч Динамо сыграет в Бухаресте (Фото:ФК Динамо)

Домашний матч Динамо сыграет в Бухаресте (Фото:ФК Динамо)

24 августа, в День Независимости Украины, киевское Динамо сыграет первый матч со стамбульским Бешикташем в раунде плей-офф Лиги конференций.

На поединок против турецкой команды динамовцы выйдут в резервном комплекте игровой формы желтого цвета с синими элементами, сообщает пресс-служба клуба в Instagram.

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«В еврокубках можно постоянно в ней играть», «Надеюсь, цвета государственного флага придадут силы нашим ребятам», «Ребята, на такой праздник нужна как минимум борьба и пример несокрушимого духа» — отреагировали на новость болельщики.

Видео дня

Матч Динамо — Бешикташ состоится в Бухаресте на стадионе Джулешти и начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Сообщалось, что в третьем раунде квалификации лиги конференций Динамо прошло греческий Арис.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол День независимости День Независимости Украины ФК Динамо (Киев) Бешикташ Лига конференций

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