Динамо — Бешикташ. Букмекеры советуют ставить на бывшую команду Луческу 23 августа, 20:29 Луческу раньше тренировал Бешикташ (Фото:ФК Динамо)

Матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций пройдет 24 августа в Бухаресте. Встреча начнется в 20:00.



На сайте NV будет прямая видеотрансляция матча Динамо — Бешикташ.

В букмекерских конторах фаворит встречи турецкий клуб. Котировки на матч: победа Бешикташа — 2.18, ничья — 3.70, победа Динамо — 3.65. Если перевести в проценты, то шансы выиграть у клуба из Стамбула — 46%, у киевлян — 27%.

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Что касается котировок на проход, то здесь также фаворит турецкий клуб. Коэффициент на Бешикташ — 1.31, на Динамо — 3.70.

Интересно, что Мирча Луческу был главным тренером Бешикташа с 2002 по 2004 год. И тогда турецкий клуб под руководством Луческу по сумме двух матчей обыграл Динамо в 1/16 финала Кубка УЕФА.

Ранее мы писали, где можно бесплатно посмотреть матч Динамо — Бешикташ.