«Чемпионы по отмененным голам». Луческу назвал причину поражения Динамо от Бешикташа 25 августа, 09:40 Мирча Луческу (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал поражение от стамбульского Бешикташа (2:3) в матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

После поединка Луческу пожаловался на судейство, вспомнив эпизод с незасчитанным голом Караваева, сообщает официальный сайт Динамо.

«Кто-то скажет, что я придираюсь к судейству. Но с такими ошибками мы являемся чемпионами по отмененным голам. И с Бенфикой в позапрошлом сезоне так же отменили. Провели ту линию, отмотали минуту игры для того, чтобы рассмотреть какой-то там офсайд, которого на самом деле не было.

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В эпизоде с пенальти, когда мяч после удара с близкого расстояния изменил направление полета и игрок Бешикташа головой попал в прижатую руку Попова, судьи также принимали решение в пользу нашего соперника", — сказал Луческу.

Румынский специалист добавил, что доволен игрой, но не результатом.

«Хорошая игра была как в нашем исполнении, так и у соперника, но мы доминировали, имели хорошие моменты для взятия ворот. Но в таких эпизодах, как с отмененным голом, тебе будто подрезают крылья, и очень трудно вернуться в игру. Мы это сделали, ребята молодцы, но результатом я недоволен, как и нашими ошибками», — подытожил тренер.

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