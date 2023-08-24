Динамо драматично проиграло Бешикташу в квалификации Лиги конференций 24 августа, 22:01 Ответный матч состоится 31 августа в Стамбуле (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо со счетом 2:3 уступило стамбульскому Бешикташу в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

Бешикташ открыл счет в конце первого тайма благодаря пенальти, который реализовал Абубакар.

На старте второго тайма Караваев отправил мяч в ворота стамбульского клуба, однако рефери после видеоповтора отменил гол из-за офсайда.

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Впрочем, на 60 минуте киевлянам все же удалось сравнять счет — Шапаренко классным ударом отправил мяч в верхний угол.

Уже через четыре минуты Колли головой замкнул навес с углового и снова вывел Бешикташ вперед.

Динамовцам понадобилось всего две минуты, чтобы во второй раз восстановить статус-кво — Буяльсикй навесил в штрафную, где Волошин выиграл верховую дуэль и точно пробил головой.

Однако ничью удержать динамовцам не удалось. В компенсирующее время Зайнутдинов вырвал для Бешикташа победу.

Ответный матч состоится 31 августа в Стамбуле. Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги конференций.

Динамо — Бешикташ 2:3

Голы: Шапаренко, 60, Волошин, 66 — Абубакар, 40 (пен), Колли, 64, Зайнутдинов, 90+5

Накануне Днепр-1 сыграл вничью 1:1 со словацким Спартаком в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций.