Динамо — Бешикташ. Прямая видеотрансляция матча плей-офф Лиги конференций 23 августа, 08:31 Битва за группу ЛК (Фото:Коллаж NV)

В четверг, 24 августа, украинский и турецкий клубы встретятся в квалификации Лиги конференций. Победитель противостояния получит путевку в групповой этап.



Матч Динамо — Бешикташ состоится в Бухаресте и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Видеотрансляция матча Динамо — Бешикташ:

Бешикташ — турецкий футбольный клуб, базирующийся в одноименном районе Стамбула, возле Босфора, около дворца Долмабахче.

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16-кратный чемпион Турции, 10-кратный обладатель Кубка Турции, 9-кратный победитель Суперкубка. В прошлом сезоне занял третье место в национальном чемпионате.

В нынешнем еврокубковом сезоне стартовал со второго раунда Лиги конференций. Сначала прошел Тирану из Албании — 3:1, 2:0, а затем обыграл азербайджанский Нефтчи — 3:1, 2:1.

Динамо в третьем квалификационном раунде прошло в серии пенальти греческий Арис.

У команд богатая еврокубковая история. Они встречались между собой 10 раз — 6 матчей выиграло Динамо, две встречи завершились вничью и дважды победил Бешикташ.

Напомним, что еще один украинский клуб играет в Лиге конференций. За попадание в группу Днепр-1 борется со Спартаком.