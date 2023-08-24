Лидер Динамо не сыграет в матче против Бешикташа в квалификации Лиги конференций 24 августа, 19:16 Причины отсутствия Ярмоленко в заявке пока неизвестны (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу определился со стартовым составом команды на первый матч плей-офф Лиги конференций против стамбульского Бешикташа.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

В заявку на матч не попал лидер киевского клуба Андрей Ярмоленко. Причины отсутствия форварда не сообщаются.

Стартовые составы:

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Динамо: Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Волошин, Караваев, Буяльский, Ванат

Запасные: Нещерет, Малыш, Вивчаренко, Дячук, Биловар, Бражко, Рамадани, Шепелев, Перрис, Диалло, Царенко, Бенито

Бешикташ: Гюнок, Масуаку, Колли, Амарти, Розье, Хаджиахметович, Жедсон, Учан, Мулека, Булут, Абубакар

Запасные: Дестаноглу, Ювакуран, Уйсал, Тикназ, Рашица, Йылмаз, Онана, Мераш, Зайнутдинов, Тосун, Окслейд-Чемберлен, Ребич



Матч Динамо — Бешикташ состоится сегодня, 24 августа, в Бухаресте и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Динамо сыграет против Бешикташа в патриотической форме.