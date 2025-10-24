«Вообще не увидел команды на поле». Экс-футболист сборной Украины разнес Динамо после громкого поражения в Турции

24 октября, 22:56
Андрей Богданов (Фото: ФК Колос)

Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Андрей Богданов прокомментировал поражение киевской команды от Самсунспора (0:3) в Лиге конференций.

Подопечные Александра Шовковского показали очень низкий уровень игры, считает Богданов.

«Даже не представляю, какой там [у Динамо] был план на игру. Вот у Самсунспора четко заметно, какую игру им поставил тренер, за счет чего они собирались побеждать. А во что играло Динамо — это я вообще не понимаю. В первую очередь динамовцы проиграли этот матч в скорости. Игроки Самсунспора просто разрывали защиту Динамо.

Реклама

Я вообще не увидел команды на поле. Трудно что-то говорить после такого матча. Ноль ударов в створ ворот Самсунспора за 90 минут — о чем можно дальше говорить?" — цитирует Богданова Украинский футбол.

Богданов добавил, что Динамо нужны изменения, в частности в тренерском штабе.

«Потенциальный кандидат на место главного тренера Динамо? Не хочу об этом говорить, это не мой профайл. Есть владелец клуба, который будет принимать решение. Он сам разберется», — отметил полузащитник.

Напомним, для Динамо это второе поражение подряд в Лиге конференций. В целом безвыигрышная серия киевского клуба во всех турнирах длится уже шесть матчей.

Ранее Шовковский объяснил причины поражений Динамо после фиаско в Лиге конференций.

