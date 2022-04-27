«Остановите Путина». Братья Суркисы с плакатом посетили матч Динамо — фото
Братья Суркисы на матче Боруссия — Динамо (Фото:Zorya Londonsk via Twitter)
Владельцы киевского Динамо братья Григорий и Игорь Суркисы с плакатом посетили товарищеский матч с участием своей команды и дортмундской Боруссии.
Собственников клуба запечатлели на трибунах Сигнал Идуна Парк с плакатом в руках, на котором на английском было написано: «Остановите Путина».
Сам матч завершился победой Динамо со счетом 3:2. Результативными ударами в составе киевлян отметились Виталий Буяльский и Владислав Ванат, сделавший дубль.
Сообщалось, что братья Суркисы покинули Украину в конце февраля с крупной суммой наличных денег.
Ранее Динамо сыграло вничью 0:0 в благотворительном матче против румынского ЧФР Клуж.
Перед этим киевский клуб победил стамбульский Галатасарай со счетом 3:1.
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