«Остановите Путина». Братья Суркисы с плакатом посетили матч Динамо — фото 27 апреля, 09:47 Цей матеріал також доступний українською Братья Суркисы на матче Боруссия — Динамо (Фото:Zorya Londonsk via Twitter)

Владельцы киевского Динамо братья Григорий и Игорь Суркисы с плакатом посетили товарищеский матч с участием своей команды и дортмундской Боруссии.



Собственников клуба запечатлели на трибунах Сигнал Идуна Парк с плакатом в руках, на котором на английском было написано: «Остановите Путина».

Сам матч завершился победой Динамо со счетом 3:2. Результативными ударами в составе киевлян отметились Виталий Буяльский и Владислав Ванат, сделавший дубль.

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Сообщалось, что братья Суркисы покинули Украину в конце февраля с крупной суммой наличных денег.

Ранее Динамо сыграло вничью 0:0 в благотворительном матче против румынского ЧФР Клуж.

Перед этим киевский клуб победил стамбульский Галатасарай со счетом 3:1.

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