Динамо сообщило, какую сумму удалось собрать для украинцев за матч против Боруссии Дортмунд 27 апреля, 18:32 Цей матеріал також доступний українською Деньги пойдут на нужды пострадавшим от войны украинцам (Фото:ФК Динамо via Instagram)

Киевское Динамо озвучило сумму, которую удалось собрать на нужды украинцев благодаря благотворительному матчу против дортмундской Боруссии (3:2).

С продажи билетов и донатов от болельщиков и зрителей, поступавших в течение телевизионной трансляции, удалось собрать 400 тысяч евро, сообщает официальный сайт Динамо.

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Средства будут направлены на поддержку украинцев, пострадавших от войны с Россией и на решение крупнейших гуманитарных проблем, возникших в результате российского вторжения.

В частности, финансы будут направлены на удовлетворение продовольственных потребностей и обустройство мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место своего проживания, а также на обеспечение их лекарствами, медикаментами и товарами первой необходимости.

Ранее сообщалось, что украинская Премьер-лига досрочно завершила сезон, по итогам которого Динамо заняло место.



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