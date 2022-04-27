Динамо сообщило, какую сумму удалось собрать для украинцев за матч против Боруссии Дортмунд

27 апреля, 18:32
Цей матеріал також доступний українською
Деньги пойдут на нужды пострадавшим от войны украинцам (Фото:ФК Динамо via Instagram)

Деньги пойдут на нужды пострадавшим от войны украинцам (Фото:ФК Динамо via Instagram)

Поддержи НВ

Киевское Динамо озвучило сумму, которую удалось собрать на нужды украинцев благодаря благотворительному матчу против дортмундской Боруссии (3:2).

С продажи билетов и донатов от болельщиков и зрителей, поступавших в течение телевизионной трансляции, удалось собрать 400 тысяч евро, сообщает официальный сайт Динамо.

Видео дня

Средства будут направлены на поддержку украинцев, пострадавших от войны с Россией и на решение крупнейших гуманитарных проблем, возникших в результате российского вторжения.

Читайте также:
Стало известно, сколько Шахтер собрал денег для помощи Украине за благотворительный матч против турецкого гранда

В частности, финансы будут направлены на удовлетворение продовольственных потребностей и обустройство мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место своего проживания, а также на обеспечение их лекарствами, медикаментами и товарами первой необходимости.

Ранее сообщалось, что украинская Премьер-лига досрочно завершила сезон, по итогам которого Динамо заняло место.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Благотворительность ФК Динамо (Киев) Боруссия Дортмунд

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X