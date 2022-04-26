Динамо с Довбиком в составе победило в благотворительном матче Боруссию Дортмунд
Поединок прошел в Дортмунде (Фото:ФК Боруссия Дортмунд)
Киевское Динамо со счетом 3:2 победило дортмундскую Боруссию в благотворительном матче.
Динамовцы пропустили на 4-й минуте, но уже на 11-й после голов Буяльского и Ваната вели в счете 2:1. Еще до перерыва Ванат оформил дубль и удвоил преимущество киевского клуба.
Во втором тайме дортмундцы отквитали один гол, однако сравнять счет не сумели и проиграли со счетом 2:3.
Следует отметить, что в стартовом составе Динамо вышел форвард Днепра-1 и сборной Украины Артем Довбик, который после начала войны тренируется с киевским клубом.
Боруссия Дортмунд — Динамо 2:3
Голы: Байно-Гиттенс, 4, Роте, 65 — Буяльский, 9, Ванат, 11, 35
На 17-й минуте Шапаренко (Динамо) не реализовал пенальти
Ранее Динамо сыграло вничью 0:0 в благотворительном матче против румынского ЧФР Клуж.
Перед этим киевский клуб победил стамбульский Галатасарай со счетом 3:1.
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