Динамо с Довбиком в составе победило в благотворительном матче Боруссию Дортмунд 26 апреля, 21:14 Цей матеріал також доступний українською Поединок прошел в Дортмунде (Фото:ФК Боруссия Дортмунд)

Киевское Динамо со счетом 3:2 победило дортмундскую Боруссию в благотворительном матче.

Динамовцы пропустили на 4-й минуте, но уже на 11-й после голов Буяльского и Ваната вели в счете 2:1. Еще до перерыва Ванат оформил дубль и удвоил преимущество киевского клуба.

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Во втором тайме дортмундцы отквитали один гол, однако сравнять счет не сумели и проиграли со счетом 2:3.

Следует отметить, что в стартовом составе Динамо вышел форвард Днепра-1 и сборной Украины Артем Довбик, который после начала войны тренируется с киевским клубом.

Боруссия Дортмунд — Динамо 2:3

Голы: Байно-Гиттенс, 4, Роте, 65 — Буяльский, 9, Ванат, 11, 35

На 17-й минуте Шапаренко (Динамо) не реализовал пенальти

Ранее Динамо сыграло вничью 0:0 в благотворительном матче против румынского ЧФР Клуж.

Перед этим киевский клуб победил стамбульский Галатасарай со счетом 3:1.



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