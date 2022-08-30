Нашли более дешевый вариант. Динамо сменило место проведения домашних матчей в еврокубках 30 августа, 15:40 Первый матч в Лодзи в рамках Лиги Европы киевляне проведут 15 сентября (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо будет проводить домашние матчи группового этапа Лиги Европы в польском Кракове на стадионе Краковия, сообщает официальный сайт УЕФА.



Как сообщил журналист Игорь Цыганик в эфире программы Цыганик LIVE, на решение клуба повлиял финансовый аспект.

Так, аренда стадиона в Лодзе на матчи квалификации Лиги чемпионов обходилась «бело-синим» в 150 тысяч евро.

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За проведение же одной игры в Кракове Динамо будет платить втрое меньше — 50 тысяч евро.

Первый домашний матч группового этапа Лиги Европы киевляне проведут 15 сентября — они будут принимать АЕК из Ларнаки.

Сообщалось, что Динамо стартовало в новом сезоне украинской Премьер-лиги с сенсационного разгромного поражения от Днепра-1.

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