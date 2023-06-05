Смена координат: Динамо будет проводить еврокубковые матчи на родине Луческу — журналист 5 июня, 21:15 Динамо (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо планирует играть домашние поединки Лиги конференций в сезоне-2023/24 в Румынии.

Как сообщает польский журналист Петр Слонка, украинский клуб уже сделал официальный запрос в УЕФА, чтобы получить разрешение на проведение игр в Бухаресте (Румыния) на стадионе Рапида.

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«Бело-синие» в качестве резервного варианта рассматривают польские стадионы.

По итогам сезона-2022/23 Динамо финишировало на четвертом месте в чемпионате Украины, что позволило получить путевку в третий раунд квалификации Лиги конференций.

Напомним, что в завершившемся сезоне киевляне проводили матчи еврокубков в Польше. Возможно, на смену места проведения домашних игр повлиял главный тренер команды Мирча Луческу, который является представителем Румынии.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Украины может покинуть Динамо.